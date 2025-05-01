Создание логотипа для бренда

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Открыт18 заявок138 просмотров

Название: Создание логотипа для бренда

Описание:

Нужен уникальный и запоминающийся логотип для нового бренда. Бренд занимается [укажи сферу, например: продажей одежды, доставкой еды, IT-услугами и т.д.]. Логотип должен быть современным, минималистичным и легко адаптироваться под разные форматы (сайт, соцсети, визитки и т.д.).

Требования:

2–3 концепции на выбор

Финальная версия в формате PNG, SVG, а также исходники (PSD, AI или Figma)

Цветовая палитра и шрифты

Срок выполнения: [например,

до 10 мая 2025]

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