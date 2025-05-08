Требуется специалист по созданию логотипа для телеграмм канала. Ожидается разработка уникального и запоминающегося дизайна, соответствующего тематике канала.
Создание логотипа для бренда одежды
Необходимо создать логотип для нового бренда одежды, под названием DiNastiYa,хочу чего-то стильного и минималистичного, обязательно нарисовать корону
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