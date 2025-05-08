Создание логотипа для бренда одежды

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Открыт10 заявок92 просмотра

Необходимо создать логотип для нового бренда одежды, под названием DiNastiYa,хочу чего-то стильного и минималистичного, обязательно нарисовать корону

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