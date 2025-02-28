Создание логотипа для Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт10 заявок60 просмотров

Ищу дизайнера для разработки логотипа для Instagram. Требуется креативный подход и оригинальные идеи. Логотип должен быть современным и привлекательным для целевой аудитории. Пожалуйста, предоставьте примеры предыдущих работ.

InstagramСоздание логотипов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Ксения
 
40 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Дарьяна
 
25 лет
2 года в сервисе
Была
7 дней назад
2 месяца назад
Лілія
 
25 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
201 отзыв
2 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Артем
 
15 лет
2 месяца в сервисе
Был
9 часов назад
2 месяца назад
Изабелла
 
48 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Виктория
 
55 лет
11 лет в сервисе
Была
10 часов назад
158 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
9 часов назад
78 отзывов
2 месяца назад
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
11 часов назад
71 отзыв
2 месяца назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
6 часов назад
168 отзывов
2 месяца назад