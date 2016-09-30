Создание логотипа для интернет магазина

Логотипы и ЗнакиЗакрыт31 заявка286 просмотров
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Добрый день,буду рада получить предложение на создание логотипа для моего интернет магазина,слогина и общие советы по оформлению сайта.срок до 14 дней.

Жду ваших предложений!

7 лет назад
Tanuuusha
41 годИзраиль
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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