Создание логотипа для интернет магазина

Всем спасибо. Но мне сейчас написали что это не оригинальный логотип, [url=https://logopond.com/gallery/detail/118848]https://logopond.com/gallery/detail/118848 [/url]Студия подвела, придется заказывать новое лого. Имеется готовый логотип, но сделан студией не качественно. В чем проблема конкретно. Фон прозрачный, но если его наложить на темную поверхность (выяснилось при ...