Создание логотипа для компании by Hoorobes

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт6 заявок60 просмотров

Необходим дизайнер для создания логотипа для компании by Hoorobes, которая представляет собой фриланс биржу. Логотип должен отражать направленность компании, использовать оттенки фиолетового, допускается градиент. Прилагается фото предыдущего логотипа, где треугольник символизирует иерархию между фрилансерами и заказчиками. Цена обсуждается.

Создание логотипов
4 месяца назад
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