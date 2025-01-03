Необходимо разработать логотип для внутриигровой фракции. В процессе работы будут предоставлены дополнительные подробности и требования. Ожидается уникальный и привлекательный дизайн, который будет отражать суть фракции.
Создание логотипа для компании by Hoorobes
Необходим дизайнер для создания логотипа для компании by Hoorobes, которая представляет собой фриланс биржу. Логотип должен отражать направленность компании, использовать оттенки фиолетового, допускается градиент. Прилагается фото предыдущего логотипа, где треугольник символизирует иерархию между фрилансерами и заказчиками. Цена обсуждается.
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