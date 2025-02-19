Создание логотипа для компании по уходу за кожей

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Закрыт6 заявок49 просмотров

Ищу дизайнера для разработки логотипа для шведской компании, которая занимается уходом за кожей. Оплата будет осуществляться только на европейский банк. Свяжитесь, пожалуйста, через указанный контакт.

Создание логотипов
2 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Екатерина
 
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Анастасия
 
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