Потрібно створити логотип для компанії "ТеплоБуд", що спеціалізується на водопостачанні та сантехніці. Виконайте унікальну тематичну іконку, розробте гарний напис з назвою компанії та запропонуйте варіанти кольорової гами. Формати файлів: SVG (без фону) та проектні файли в Adobe Illustrator або CorelDRAW. Конкурс триватиме 3 дні.
Создание логотипа для компании по уходу за кожей
Ищу дизайнера для разработки логотипа для шведской компании, которая занимается уходом за кожей. Оплата будет осуществляться только на европейский банк. Свяжитесь, пожалуйста, через указанный контакт.
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