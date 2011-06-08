Создание логотипа для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок195 просмотров
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Нужно создать логотип для сайта.

Тематика сайта: Единая база нормативно техническая документации нефтяной и газовой промышленности.

P.S. Буду признателен если логотип будет перенесен в psd

13 лет назад
daly
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена ны высшем уровне, быстро без каких либо проволчек и задержек. Все коментарии во время работы учтены.
Хороший, приятный в общении,не требовательный заказчик .Все вовремя и техническое задание, и оплата, и отзыв.Очень довольна сотрудничеством ОЧЕНЬ довольна!Мой большой +
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