Создание логотипа для сайта

Нужно создать логотип (в векторе и расте) для сайта частного электрика. В логотипе должен присутствовать рисунок мастера электрика и название сайта elektrik.dp.ua.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать логотип для сайта.
Тематика сайта: Единая база нормативно техническая документации нефтяной и газовой промышленности.
P.S. Буду признателен если логотип будет перенесен в psd
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