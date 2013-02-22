Создание логотипа для сервиса

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка138 просмотров
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Необходимо создать логотип для интернет сервиса.

11 лет назад
wtv
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$100
5 дней
Антон сделал хороший логотип. Спасибо))
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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