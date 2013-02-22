Создание логотипа для сервиса

Для сайта almaty-portal.ru нужно сделать логотип, да такой, чтобы из него и фавикон получился читабельный. Естественно, в цвет сайта и тематику сайта, чтобы подходило. Хочу, чтобы это было яблочко с веточкой и листиком, контурное такое. Это ...