Создание логотипа для telegram канала

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок210 просмотров

Требуеться создать современный логотип для telegram канала. Деятельность канала- прогнозы на ставки на спорт. Подробное описание в ТЗ

6 лет назад
guest_1558170165336
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Все на высшем уровне, рекомендую
Все супер! оплата быстрая, задание четкое, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад