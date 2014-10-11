Придумать логотип для сайта y4etka.com, пожелания чтобы он был что-то вроде как: Пример 1 http://www.eldorado.ru Пример 2 http://www.svyaznoy.ru/ То есть крупный, заметный. На сайте будет размещаться также как ...
Создание логотипа и фирменного стиля
Создание логотипа и фирменного стиля для компании Aroma-laim (дистрибьютор химических ингредиентов и пищевых добавок).
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