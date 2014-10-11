Создание логотипа и фирменного стиля

Доволен результатом работы с Антоном. Качество работы на отличном уровне, всегда идет на встречу по вопросам доработки/ изменения дизайна. Немного по срокам затянули проект, правда и нашей и с его стороны были долгие промежутки в переписке по 2-3 дня. Рекомендую к сотрудничеству.