Создание логотипа и фирменного стиля

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка97 просмотров

Создание логотипа и фирменного стиля для компании Aroma-laim (дистрибьютор химических ингредиентов и пищевых добавок).

11 лет назад
timstas
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$350
20 дней
Доволен результатом работы с Антоном. Качество работы на отличном уровне, всегда идет на встречу по вопросам доработки/ изменения дизайна. Немного по срокам затянули проект, правда и нашей и с его стороны были долгие промежутки в переписке по 2-3 дня. Рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо Станиславу. рекомендую.

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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