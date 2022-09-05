Создание логотипа музыкальной группы

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Завершен5 заявок196 просмотров

Придумать шрифт для логотипа группы СМЕРЧ, стилистически подходящий и отражающий данное природное явление, на фонах прикрепленных к заказу.

3 года назад
AlexMurphytula
Александр 
37 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

paravozik_peina
Александр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$83
1 день
Escrow
Все прошло замечательно, самое главное это понимание того что хочет человек не соображающий абсолютно ничего в дизайне. Всем советую)
всё круто всем советую

Заявки фрилансеров

Максим
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
20 часов назад
105 отзывов
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 часов назад
200 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Майя
 
42 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Николай
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
paravozik_peina
Александр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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