Создание логотипа, одной кнопки и иконок

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт8 заявок212 просмотров

Собственно нужен логотип для сайта, кнопка читать далее и иконки для соц сетей.

Ничего придумывать не нужно, персонализировать уже подобное.

Тематика - Андороид.

Логотип - это главный персонаж робот андроид. (персонализировать на подобии оригинального)

Кнопка читать далее - небольшая кнопка на которой будет написано "подробнее" и мордашка робота с лого.

Иконки соц сетей - на фоне образа робота внутри написать заглавные буквы соц. сетей.

Ваши идеи приветствуются!

Также нужен фавикон на основе лого.

Ждем предложений по цене с идеями.

Android
14 лет назад
faust1987
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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