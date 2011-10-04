Создание логотипа, одной кнопки и иконок

Собственно нужен логотип для сайта, кнопка читать далее и иконки для соц сетей.

Ничего придумывать не нужно, персонализировать уже подобное.

Тематика - Андороид.

Логотип - это главный персонаж робот андроид. (персонализировать на подобии оригинального)

Кнопка читать далее - небольшая кнопка на которой будет написано "подробнее" и мордашка робота с лого.

Иконки соц сетей - на фоне образа робота внутри написать заглавные буквы соц. сетей.

Ваши идеи приветствуются!

Также нужен фавикон на основе лого.

Ждем предложений по цене с идеями.