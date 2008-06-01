Создание логотипа сайта

# 1 — $

Требуется разработать логотип (рисунок + надпись) для сайта (подробнее ниже)

Срок проведения: до 23 мая 2008 года

Условия:

1. пронести через логотип идею "пчеловодство + интернет"

2. цветовое решение - в 2 (максимум в 3 цвета) , бОльшая цветистость и градиентность не приемлема.

3. в лого ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть надпись/слова "******.инфо" (в русском написании) в стиле самого предложенного вами лого

3.1. допустимо использование надписи/слов как встроенной части логотипа

4. логотип должен быть одинаково четко понимаем и читаем в черно-белом варианте (приложенном вами)

4.1. а также при нанесении на поверхность (футболки, календаря или кружки)

5. приветствуется: простота, умеренность, креативность и запоминаемость

(добавил по вопросам участников) 6. Разумеется разработчик логотипа выбранного победителем, должен

будет предоставить исходники в CorelDRAW, сразу не написал так как думал что это понятно и подразумевается,

но раз есть вопросы, добавил.

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Коллеги на основании первых работ и продолжающихся вопросов небольшая рекомендация для повышения ваших шансов:

- не нужно рисовать "картины шишкина" в малом размере, помним это конкурс на логотип, а не на лучшую картину,

задумайтесь как нарисовать после ваш предложенный логотип на кофейной кружке или например стене скажем

спреем или трафаретом ...

- постарайтесь уйти от типичных художественных образов пчеловодства (типа мёд, пчела и соты), намного лучше

будет и больше шансов вам даст, стилизованные пчелы, или соты, не нужно идти по пути общепринятому и

заезженному - креативность вашего мышления лучшее в этой ситуации ... и помним тему "пчеловодство + интернет"

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уважаемые коллеги,

это открытый конкурс, поэтому ваши предложеняя в сторонней работе хоть и уместны, НО не будут рассматриваться.

Участвуют работы только размещенные в этом проекте ...

спасибо за понимание.