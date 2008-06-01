Необходимо разработать логотип для станкоторговой компании, а также шрифты и цвета. Сроки сжаты. ТЗ вышлю. Бюджет - 3500 руб.
Создание логотипа сайта
Требуется разработать логотип (рисунок + надпись) для сайта (подробнее ниже)
Срок проведения: до 23 мая 2008 года
Условия:
1. пронести через логотип идею "пчеловодство + интернет"
2. цветовое решение - в 2 (максимум в 3 цвета) , бОльшая цветистость и градиентность не приемлема.
3. в лого ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть надпись/слова "******.инфо" (в русском написании) в стиле самого предложенного вами лого
3.1. допустимо использование надписи/слов как встроенной части логотипа
4. логотип должен быть одинаково четко понимаем и читаем в черно-белом варианте (приложенном вами)
4.1. а также при нанесении на поверхность (футболки, календаря или кружки)
5. приветствуется: простота, умеренность, креативность и запоминаемость
(добавил по вопросам участников) 6. Разумеется разработчик логотипа выбранного победителем, должен
будет предоставить исходники в CorelDRAW, сразу не написал так как думал что это понятно и подразумевается,
но раз есть вопросы, добавил.
--
Коллеги на основании первых работ и продолжающихся вопросов небольшая рекомендация для повышения ваших шансов:
- не нужно рисовать "картины шишкина" в малом размере, помним это конкурс на логотип, а не на лучшую картину,
задумайтесь как нарисовать после ваш предложенный логотип на кофейной кружке или например стене скажем
спреем или трафаретом ...
- постарайтесь уйти от типичных художественных образов пчеловодства (типа мёд, пчела и соты), намного лучше
будет и больше шансов вам даст, стилизованные пчелы, или соты, не нужно идти по пути общепринятому и
заезженному - креативность вашего мышления лучшее в этой ситуации ... и помним тему "пчеловодство + интернет"
--
уважаемые коллеги,
это открытый конкурс, поэтому ваши предложеняя в сторонней работе хоть и уместны, НО не будут рассматриваться.
Участвуют работы только размещенные в этом проекте ...
спасибо за понимание.
Победитель конкурса
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