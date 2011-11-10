Целевая аудитория - студенты со всех стран СНГ и прибалтики. Блоги об Америке и о программе студенческого обмена в Америку. Нужен оригинальный логотип под этот шаблон: http://street-spirit.dev.stfalcon.com/ (чтобы вписывался в шаблон гармонично, ...
Создание логотипа торгового центра
Добрый день,
необходимо разработать логотип для торгового комплекса "Северный гостиный двор" (http://www.sgd-nadym.ru).
Пожелания к логотипу (не обязательно, но желательно :-)):
Красно-белые оттенки (как на сайте)
Присутствие Гермеса в логотипе (http://www.sgd-nadym.ru/tiff/sgd.zip), обыграть можно как угодно, хоть контуром.
Технические требования:
Логотип должен быть выполнены в векторном формате.
В остальном не ограничиваем, так что полет для фантазии обширный.
P.S.
При удачном сотрудничестве по логотипу, готовы дополнительно заказать разработку фирменного стиля за отдельную денежку (бюджет около 60 у.е.).
P.P.S.
Просьба в личку писать только при крайней необходимости задать вопрос.
Победитель конкурса
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