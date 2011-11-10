Создание логотипа торгового центра

# 1 — $ 70

Добрый день,

необходимо разработать логотип для торгового комплекса "Северный гостиный двор" (http://www.sgd-nadym.ru).

Пожелания к логотипу (не обязательно, но желательно :-)):

Красно-белые оттенки (как на сайте)

Присутствие Гермеса в логотипе (http://www.sgd-nadym.ru/tiff/sgd.zip), обыграть можно как угодно, хоть контуром.

Технические требования:

Логотип должен быть выполнены в векторном формате.

В остальном не ограничиваем, так что полет для фантазии обширный.

P.S.

При удачном сотрудничестве по логотипу, готовы дополнительно заказать разработку фирменного стиля за отдельную денежку (бюджет около 60 у.е.).

P.P.S.

Просьба в личку писать только при крайней необходимости задать вопрос.