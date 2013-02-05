Создание логотипов

$206
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка120 просмотров
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Необходимо разработать логотипы и стили по заданной тематике. Требуется тщательная отрисовка, умение работать с цветом, оригинальность и современность. Необходимо разработать продуманное расположение элементов. Учитывая предыдущий положительный опыт сотрудничества с данным сайтом, считаем что проект будет выполнен качественно и в срок.

11 лет назад
agensys
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
8 часов назад
11 лет назад
$206
5 дней
Отличное исполнение!
Благодарю за очередной интересный проект!
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