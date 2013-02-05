Создание логотипов

Необходимо разработать логотип и иконку favicon для интернет-магазина продающего электронные лицензии антивирусных программ адрес интернет-магазина www.awasoft.ru К сожалению магазин закрыт но можно посмотреть скин который у магазина по ссылке: http://www.codingstaff.com/products/cs-cart-templates/software-store-cs-cart-3.0 (там есть лив демо) Скин практически не менялся. Важно чтобы ...