Необходимо создать минималистичный логотип для кофейни с теплой цветовой палитрой и стилизованными элементами, такими как чашка кофе или кофейное зерно. Логотип должен быть современным, с читабельным шрифтом и мягкими линиями без засечек. Форматы: PNG, JPEG, исходники AI, PSD или SVG. Размер: 3000x3000 px, 300 DPI. Срок выполнения: 3 дня.