Требуется графический дизайнер для разработки уникального дизайна логотипа и сертификата. Рассматриваются как опытные, так и начинающие специалисты. Также возможное дальнейшее ведение страничек для бренда.
Создание минималистичного логотипа для кофейни
Необходимо создать минималистичный логотип для кофейни с теплой цветовой палитрой и стилизованными элементами, такими как чашка кофе или кофейное зерно. Логотип должен быть современным, с читабельным шрифтом и мягкими линиями без засечек. Форматы: PNG, JPEG, исходники AI, PSD или SVG. Размер: 3000x3000 px, 300 DPI. Срок выполнения: 3 дня.
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