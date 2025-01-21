Создание минималистичного логотипа для кофейни

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Закрыт13 заявок156 просмотров

Необходимо создать минималистичный логотип для кофейни с теплой цветовой палитрой и стилизованными элементами, такими как чашка кофе или кофейное зерно. Логотип должен быть современным, с читабельным шрифтом и мягкими линиями без засечек. Форматы: PNG, JPEG, исходники AI, PSD или SVG. Размер: 3000x3000 px, 300 DPI. Срок выполнения: 3 дня.

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopСоздание логотипов
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