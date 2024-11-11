Создание современного логотипа компании

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Закрыт6 заявок33 просмотра

Я ищу дизайнера для разработки современного и понятного логотипа компании, которая специализируется на продаже гибких светодиодных экранов.

Необходимо, чтобы логотип отражал нашу специализацию и был привлекательным для клиентов.

Опыт в создании логотипов обязателен.

Создание логотипов
6 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Виктор
 
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Логотипы и Знаки
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