Создание современного логотипа компании

Требуется уникальный логотип для фирмы 'Wyprano', занимающейся химчисткой мягкой мебели и ковровых покрытий. Дизайн должен отражать суть услуг, быть универсальным и четким. Предпочтительная цветовая гамма и элементы, такие как пылесос и диван. Ожидаются предложения по цене и срокам выполнения.