Создание уникального логотипа

Требуется создать логотип в виде разделенного сердца с инициалами 'HB', который отражает идею сердцебиения. Одна половинка будет с инициалами в стилизованном виде, а другая – простой или пустой. Логотип должен быть полупрозрачным для размещения на различных тканях. Открыты к креативным идеям для дизайна.