Ищется графический дизайнер для создания логотипа агентства. Предоставляется четкое техническое задание. Ожидается работа с кейсами и ценами за услуги.
Создание уникального логотипа
Я ищу дизайнера для создания уникального логотипа.
Если вы заинтересованы, пишите мне в личные сообщения.
Прошу предоставить примеры ваших работ.
Также важно наличие креативного подхода и умение работать в срок.
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