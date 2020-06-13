Создать и оформить логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт27 заявок756 просмотров

Необходимо сделать логотип для YouTube-канала 

В логотипе должно быть: шикарный коттедж, объемная (3д) надпись "ЗВЕЗДНАЯ ХАТА"

Цвета: 

НАДПИСЬ - золотым блестящими буквами (на буквах бриллианты)

ДОМ - по цвету должен со читаться гармонично с надписью

ФОН - ни черный и ни белый.

5 лет назад
guest_15920097911601
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Алекс
 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 отзывов
5 лет назад
Геля
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дарья
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
5 лет назад
Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Сергей
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Светлана
 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
23 дня назад
455 отзывов
5 лет назад
Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
144 отзыва
5 лет назад
Яна
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Захар
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Татьяна
 
54 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Абеляр
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
29 отзывов
5 лет назад
Юлия
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
5 лет назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
11 часов назад
447 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Владислав
 
28 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Евгений
 
53 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Эдуард
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
333 отзыва
5 лет назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 часа назад
201 отзыв
5 лет назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Тамара
 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
37 отзывов
5 лет назад
Игорь
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Наталья
 
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
259 отзывов(-4)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Логотип

    Здравствуйте! Сколько будет стоить у Вас сделать логотип визитку для бизнес страницы на Фейсбук?

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Обновление логотипа

    Здравствуйте, уважаемые! Необходимо перерисовать логотип (золотая птица), позаимствовав стиль с другого объекта (красная птица), а именно: форму головы и тени. Золотой градиент должен остаться (можно сделать его чуть более ...

    Логотипы и Знаки24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Ребрендинг логотипа сайта

    Нужен ребрендинг логотипа для сайта atvgear.ru, магазина запчастей для квадроциклов, текущий логотип морально устарел, хочется свежий взгляд или идеи, желательно с использованием рамки Возможны вариации, логотип, полиграфия, отдельный вариант для наклеек

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Логотип для страховой компании (сервиса)

    Необходимо разработать логотип для сервиса/агрегатора страховых компаний (аналог strahovka.guru, strahovkaru.ru, sravni.ru), первоначально будет идти акцент на страхование автомобильной техники (полис ОСАГО/КАСКО). Название страховой компании: Стахо Сайт: staho.ru

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад