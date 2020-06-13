Здравствуйте! Сколько будет стоить у Вас сделать логотип визитку для бизнес страницы на Фейсбук?
Создать и оформить логотип
Необходимо сделать логотип для YouTube-канала
В логотипе должно быть: шикарный коттедж, объемная (3д) надпись "ЗВЕЗДНАЯ ХАТА"
Цвета:
НАДПИСЬ - золотым блестящими буквами (на буквах бриллианты)
ДОМ - по цвету должен со читаться гармонично с надписью
ФОН - ни черный и ни белый.
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