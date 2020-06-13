Создать и оформить логотип

Необходимо сделать логотип для YouTube-канала

В логотипе должно быть: шикарный коттедж, объемная (3д) надпись "ЗВЕЗДНАЯ ХАТА"

Цвета:

НАДПИСЬ - золотым блестящими буквами (на буквах бриллианты)

ДОМ - по цвету должен со читаться гармонично с надписью

ФОН - ни черный и ни белый.