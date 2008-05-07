Создать копию jpg лого в crd формате

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Закрыт1 заявка216 просмотров

Нужно с точностью до мельчайшей детали конвертировать лого в вектор(crd). Файл в атаче(1.jpg). Все блески обязательны.

17 лет назад
msdn11
44 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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