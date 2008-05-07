Группа торгово производственных компаний. Продажа оборудование для строительных компаний, энергетической промышленности. Виды оборудования краны, радиаторы, трубы, насосы, котлы, кондиционеры . Логотип нужен на русском и английском яз. Возможные названия ИС - Групп, ISG, ...
Создать копию jpg лого в crd формате
Нужно с точностью до мельчайшей детали конвертировать лого в вектор(crd). Файл в атаче(1.jpg). Все блески обязательны.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $160Логотипы и Знаки46 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно нарисовать логотип для сайта с ценами и вопросами на [email protected]Логотипы и Знаки49 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать логотип для проекта stanokpro.ru Укажите цену, сроки и ваши работы.Логотипы и Знаки77 заявокЗакрыт17 лет назад
- $10
Есть эскиз логотипа от руки, надо отрисовать его ровненько и симпатично.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен17 лет назад
Vektornaja grafikaЛоготипы и Знаки42 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $150
Друзья, необходимо сделать логотип для рэп-лэйбла Bustazz Records. Желательно в темных тонах. Предложения шлите на [email protected]Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Разработка логотипа для сайта Проектанти РУ, олицетворяющий связь между исполнителем и заказчикомЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $150
Фирма новая. Название «Окнамарин». Сфера деятельности: производство, продажи и монтаж пластиковых окон. Расположена в городе Новочеркасск, Ростовской области. Со временем предполагается открытие офисов в крупных городах области. Цели, которые нужно достичь в т.ч. с ...Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $35
Нужен логотип для компании занимающейся именно КУЗОВНЫМ ремонтом (окраской) автобусов и грузовиков, не слишком замороченное и визуально понятное название, Тушино-Грузовой или Тушино-Трек, ждем предложения.Логотипы и Знаки49 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужен логотип для медицинской энциклопедии по метаболическому синдрому (ключевые слова, диaбет,ожирение, лечение диетой, кровяное давление, etc.) сайт работает на движке MediaWiki работа должна быть выполнена на хорошем уровне если нет идей ...Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт17 лет назад