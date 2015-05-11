Создать лого №2

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка117 просмотров

Создать лого для чайной кампании.

10 лет назад
evgenyevteev
Евгений 
33 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
час назад
10 лет назад
$20
3 дня
Хороший исполнитель. К работе отнеслась с душой, как и писала. Сроки, которые были указаны в заявке соблюла. Спасибо за работу! Рекомендую. Очень приятна в общении.
Спасибо большое Евгению за возможность поработать по проекту. Понятное задание, своевременная оплата! Рекомендую, как хорошего и порядочного заказчика!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
час назад
10 лет назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки

  • Похожие заказы

  • Разработка логотипа

    $50

    Требуется логотип для сайта iso-master.ru Никаких излишеств не нужно, просто приятный шрифт и удачное сочетание цветов. Цвет (а) могут быть любыми — главное, чтоб выглядело красиво. На нынешний внешний вид сайта оглядываться не нужно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Печать круглая стандартная с логотипом для военной части.

    $30

    Нужен макет круглой стандартной печати с логотипом внутри для батальона материального обеспечения. По итогу хочу получить исходник макета (в cdr или фотошопе) печати без надписей по кругу, но с логотипом ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для консалтингового проекта

    $50

    Здравствуйте! Мы - стартап в области консалтинга и нам нужен правильный логотип. Суть нашей деятельности - помощь клиентам в открытии и развитии батутных центров. Батутный центр - это место, где люди ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать логотип интернет-магазина

    Необходимо разработать дизайн логотипа для интернет магазина электроинструмента ТочкаИнструмента. Логотип нужен для уже работающего сайта, в котором планируется смена домена. Адрес сайта house-garden.com.ua. Дизайн меняться не будет

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Название, свободный домен и логотип для интернет магазина.

    $99

    Необходимо придумать название, свободный домен и логотип для интернет магазина торгового оборудования. Компания занимается производством витрин,прилавков и офисной мебели. Название должно быть звучным , запоминающимся и ярким. ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип для шоу-рума дизайнерской одежды

    Разработка логотипа для физического шоу-рума и интеренет-магазина, представляющего российских дизайнеров. Название проекта Fashion Spot Russia. Просьба при подаче заявки - прикладывать пример работы. Опыт работы в фэшн индустрии приветствуется. ...

    Логотипы и Знаки34 заявки
    Закрыт
    10 лет назад