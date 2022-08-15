Требуется дизайнер для создания логотипов и знаков для проекта 'Живая Нищета'. Необходимо предложить оригинальное видение социальных и культурных изменений, включая кризисы и общественные волнения. Обратите внимание на деятельность конкурентов, таких как проект Венера и Дух времени, и учтите важность национальной русской культуры в вашем дизайне.
Создать лого для текстильного товара
Нужно создать лого для текстильного товара, который будет продаваться в Северной Америке (Канаде).
В лого обязательно должен присутствовать золотой цвет.
Заявки фрилансеров
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