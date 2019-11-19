Создать лого + макеты с утп

Здравствуйте. Есть лого и некоторые макета, которые используются в работе, хотим провести их переработку по цвету, качеству.

Что нужно на выходе:

1. логотип

2. макеты для вк для товаров, отзывов, спец предложений

3. обложка для группы ВК

4. яркие макеты с УТП для размещения в сети