Создать лого + макеты с утп

Логотипы и ЗнакиЗавершен20 заявок252 просмотра
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Здравствуйте. Есть лого и некоторые макета, которые используются в работе, хотим провести их переработку по цвету, качеству.

Что нужно на выходе:

1. логотип

2. макеты для вк для товаров, отзывов, спец предложений

3. обложка для группы ВК

4. яркие макеты с УТП для размещения в сети

6 лет назад
developers
Алексей 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alex-enko
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$16
1 день
спасибо
Алексей проверенный заказчик! Ни один раз работали вместе. Спасибо!
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