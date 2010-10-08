Создать логотип

$25
Логотипы и ЗнакиЗавершен12 заявок188 просмотров
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Нужно нарисовать логотип для программного продукта (целевая аудитория юристы). Строго, четко в черно-оранжевой гамме. Название продукта Bates Express. Логотип должен содержать название и некую картинку, имеющую отношение к скорости (программа значительно повышает скорость обработки юридических документов). Примерные цвета в атаче.

13 лет назад
OlgaVictorovna
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
designew
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Настоящий профессионал. Работа была сделала в несколько раз быстрее, чем оговаривалось.
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