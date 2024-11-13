Требуется разработать 3 варианта логотипа в векторном формате. Варианты могут включать только название или название с эмблемой. Основное внимание следует уделить оригинальности и современному дизайну.
Создать логотип для бренда керамики
Нужно создать простой лого и, в зависимости от стоимости, визитки. Название керамики - Ante ceramica. Нужно создать атмосферу древности и естественности, минимализма. Есть наброски
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