# 1 — $ 50

ОБНОВЛЕНО: 8 июля

Мы все еще ждем свежие, креативные логотипы!

Смело рисуйте, предлагайте, воможно ваша идея станет ключевой!

Уважаемые фрилансеры! Необходимо создать логотип для компании, занимающейся созданием видео инфографики. Название компании звучит так Animekka. Слоган: Создаем продающие видео инфографические ролики

Пожелания: Чтобы логотип передавал смысл той сферы, которой мы занимаемся. Чтобы это были возможно какие-то новые эффекты, шрифты. Современно, стильно, согласно примерам европейских и американских компаний, занимающихся созданием видео инфографики

Не придерживайтесь строгости! Мы креативная компания и ищем ваше креативное решение!)

Не используйте шаблонные детали: значок плей, кинопленку, операторскую камеру, телевизор.

ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотрите наше портфолио, возможно идея придет как раз во время просмотра наших работ!

Здесь наше портфолио для более четкого представления сферы занятий: https://vimeo.com/user52794935