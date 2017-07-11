Создать логотип для компании

$50
Логотипы и ЗнакиЗавершен30 заявок1634 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$50

ОБНОВЛЕНО: 8 июля

 Мы все еще ждем свежие, креативные логотипы!

Смело рисуйте, предлагайте, воможно ваша идея станет ключевой!

Уважаемые фрилансеры! Необходимо создать логотип для компании, занимающейся созданием видео инфографики. Название компании звучит так Animekka. Слоган: Создаем продающие видео инфографические ролики

Пожелания: Чтобы логотип передавал смысл той сферы, которой мы занимаемся. Чтобы это были возможно какие-то новые эффекты, шрифты. Современно, стильно, согласно примерам европейских и американских компаний, занимающихся созданием видео инфографики

Не придерживайтесь строгости! Мы креативная компания и ищем ваше креативное решение!)

Не используйте шаблонные детали: значок плей, кинопленку, операторскую камеру, телевизор. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотрите наше портфолио, возможно идея придет как раз во время просмотра наших работ!

Здесь наше портфолио для более четкого представления сферы занятий: https://vimeo.com/user52794935

6 лет назад
Deynega333
Виктория 
31 годУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
Победитель конкурса
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
6 лет назад
#1
Виктория очен порадовала своим профессионализмом и качеством работы. Сделала логотип именно такой, который мы видели в идеале! Очень рекомендую, так как человек действительно знает что делает!
Спасибо Виктории за очень интересный конкурс. Грамотно поставленная задача, приятное общение, всегда на связи, моментальная оплата - заказчик-мечта). Однозначно всем рекомендую к сотрудничеству).
Заявки фрилансеров
VitaKvita
Виктория 
53 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
5 дней назад
6 лет назад
#1