Создать логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок284 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать лого и 3 иконки для сайта http://anons.cn.ua.

Тематика сайта – Объявления Чернигова.

Предпочтительные цвета — голубой и серый.

Желательно в лого вызывало ассоциацию с информацией, человеком(людьми) и объявлением.

Три иконки 48x48 — посмотреть (открывает список всех сообщений), добавить (переход на страницу создания нового объявления) и Мои(открывает список объявлений, которые создал пользователь).

Лого и иконки должны вписываться в дизайн anons.cn.ua.

Ваш творческий подход приветствуется.

Прошу сюда ваши предложения по цене и ссылки на портфолио.(Предпочтение цене и интересному портфолио)

Логотип для сайта
13 лет назад
koshkagordonfree
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
hb11
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Все требования выполнены качественно и в срок. Спасибо за работу!
Отличный заказчик. Оплата была произведена оперативно. Приятно работать с человеком, который хорошо понимает с чем он работает, и чего он хочет от фрилансера. Хороший заказчик.
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