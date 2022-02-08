Создать логотип для спортивной одежды

[b]Тематика:[/b] медецина [b]Название:[/b] Rehab Life Нужно попробовать с разными цветами и элементами. Креатив приветствуется ! Жду ваших предложений!
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Нужно сделать лаконичный запоминающийся логотип для спортивной одежды из трех латинских букв - GVR. Есть предварительная концепция, нарисованная от руки. Можно пробовать разные варианты, не обязательно то, что в эскизе. Результат нужен в corel , предварительный - в любом формате типа jpg pdf и тп.
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