Создать логотип для спортивной одежды

$5
Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки868 просмотров
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Нужно сделать лаконичный запоминающийся логотип для спортивной одежды из трех латинских букв - GVR. Есть предварительная концепция, нарисованная от руки. Можно пробовать разные варианты, не обязательно то, что в эскизе. Результат нужен в corel , предварительный - в любом формате типа jpg pdf и тп. 

2 года назад
bsosha
Борис 
51 годРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Mr_VLa
Игорь 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
2 года назад
$5
1 день
RUBUAHWMZ
Всё просто супер, Игорь всё сделал быстро и на "отлично". Рекомендую к сотрудничеству как мастера своего дела и отличного специалиста.
Большое спасибо за доверие и интересный заказ. ТЗ изложено четко - сотрудничать комфортно. Своевременная оплата, вежливость - рекомендую!
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