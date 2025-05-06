Создать логотип для торговой точки по фаст-фуду

$10
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Открыт15 заявок84 просмотра

Нужно сделать логотип для торговой точки по фаст-фуду

ТЗ:

Форма логотипа прямоугольная вертикальная, приемлемые общие цвета оранжевый, зеленый, голубой, желтый.

На заднем фоне логотипа: полупрозрачные изображения фастфуда (картошка фри, крылышки, креветка, бургер, ролл с рыбой, шаурма)

Основная картинка должна быть с названием и приблизительным шрифтом, прикрепляем лого с ии.

Создание логотипов
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