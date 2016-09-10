Создать логотип и упаковку для товара

1. Логотипы, которые нравятся: 2. Название бренда, который будет упоминаться в логотипе. __TosiTosi Co__ 3. Общие сведения о компании: Наша компания реализует товары для детей.Мы продаем pacifier clips , а так же различные игрушки, способствующие прорезанию зубов ...