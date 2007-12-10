Компании Стена ( www.stena.ru) необходим полный редизайн логотипа. Ассоциативный ряд образов – cсвоеобразный текстурный орнамент, шпатель, кисть возможно стилизация одной из букв С(S) или Е (Например Е в виде знака евро союза и капелька ...
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Создать логотип магазина.
Особых требований нет, главное чтоб соответствовал тематике и дизайну магазина.
Сылка на магазин http://vm.fantasydvd.com.ua/
У кого нет портфолио, можете присылать эскизы или наброски по адресу info(гав)fantasydvd.com.ua
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