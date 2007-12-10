Создать логотип магазина.

Итак, друзья. Проект не коммерческий, это лого нужно сугубо для меня, поэтому обещать ничего кроме 7$ и хорошего отзыва не могу. :) Сам с вектором обращаться не умею, поэтому прошу вас. В архиве 4 фото. На ...