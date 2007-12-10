Создать логотип магазина

Логотипы и ЗнакиЗавершен74 заявки469 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать логотип магазина.

Особых требований нет, главное чтоб соответствовал тематике и дизайну магазина.

Сылка на магазин http://vm.fantasydvd.com.ua/

У кого нет портфолио, можете присылать эскизы или наброски по адресу info(гав)fantasydvd.com.ua

Пожалуйста, указывайте бюджет.

16 лет назад
Jin-Roh
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
fenix_art
Иван 
37 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад
$10
Сделал отличный логотип за разумные деньги и в краткий срок.
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