Нужно нарисовать логотип для интернет-магазина. Тема - компьютерные игры и игровые приставки. Логотип должен выглядеть солидно, но и соответствовать теме, можно использовать картинки современных приставок (ps3, psp итд.).
Создать логотип мебельной компании
Нужен лого мебельной компании для размещения на сайте и визитках. Все предложения с ценами оставлять здесь. Спасибо.
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