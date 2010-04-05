Создать логотип мебельной компании

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Завершен51 заявка530 просмотров

Нужен лого мебельной компании для размещения на сайте и визитках. Все предложения с ценами оставлять здесь. Спасибо.

15 лет назад
nn4
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
час назад
15 лет назад
$40
3 дня
Отлично! очень доволен работой, которую проделал человек.
От совместной работы только положительное впечатление! Грамотно составленное ТЗ, своевременные комментарии к работе, оплата в срок. Рад буду сотрудничать с Никитой в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

azarnov
54 года
16 лет в сервисе
Был
час назад
15 лет назад
Лучший дизайнер логотипов марта
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Логотипы и Знаки