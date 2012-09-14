Срочно нужен логотип для сайта

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Закрыт4 заявки257 просмотров

Доброго времени суток, веблансеры!

Нужно сделать логотип для сайта и значок для избранного (Favicon). Двухцветный черно-белый. В стиле РОКОКО (подобный этому http://www.accentdecor.ru/published/publicdata/ACCENTDEACCENTDEC/attachments/SC/products_pictures/gaudi_decor_W803_enl.jpg НО НЕ ЛЕПНИНА, просто в таком стиле!!!)

Вместо ветки должен быть свиток или книга, и выглядеть должно все натурально.

Термин "рококо" возник во Франции в конце 18 века, в эпоху расцвета классицизма, как презрительная кличка для всего манерного и вычурного искусства; изогнутая, капризная линия, напоминающая очертания раковины, — его главный признак.

Потому и логотип должен быть таким. Сова центральная часть фигуры, и единственная, все остальное наполнение сайта, кнопки и тд.

Вот примерно в этом стиле.http://www.accentdecor.ru/published/publicdata/ACCENTDEACCENTDEC/attachments/SC/products_pictures/gaudi_decor_W803_enl.jpg еще примеры Стиля Рококо: https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcT2cSkK3WpkvW0VXNj8jw3KKkUBGmMP7ZvCi8O1wabS5y1yJmLv

https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRQxpBx-cc3bTFGF6b5UT65djEW59rMJealkJSa7B_JO8DhMBZ1ig

https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQT0P_YtHpZRmVzeDYnxjjAlurJC4w4e6w3QsJh-CANz5yD4b-Y

https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcStOoqYbfSD-TE8Mj8whMCSI2jSKxsYy-Xe-gGJGhHg6_z0TXUR

Сможете сделать это?

Укажите вашу цену и сроки!

Размеры укажу позже.

И примеры если можно в личное сообщение

Спасибо за внимание!

Очень рассчитываю на вас!!!

13 лет назад
merykat
Чащина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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