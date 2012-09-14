Компании "одуванчик" требуется логотип, креативный и стильный, он не ч/б, должно быть изображение одуванчика и название компании. Пишите сроки и цену.
Срочно нужен логотип для сайта
Доброго времени суток, веблансеры!
Нужно сделать логотип для сайта и значок для избранного (Favicon). Двухцветный черно-белый. В стиле РОКОКО (подобный этому http://www.accentdecor.ru/published/publicdata/ACCENTDEACCENTDEC/attachments/SC/products_pictures/gaudi_decor_W803_enl.jpg НО НЕ ЛЕПНИНА, просто в таком стиле!!!)
Вместо ветки должен быть свиток или книга, и выглядеть должно все натурально.
Термин "рококо" возник во Франции в конце 18 века, в эпоху расцвета классицизма, как презрительная кличка для всего манерного и вычурного искусства; изогнутая, капризная линия, напоминающая очертания раковины, — его главный признак.
Потому и логотип должен быть таким. Сова центральная часть фигуры, и единственная, все остальное наполнение сайта, кнопки и тд.
Вот примерно в этом стиле.http://www.accentdecor.ru/published/publicdata/ACCENTDEACCENTDEC/attachments/SC/products_pictures/gaudi_decor_W803_enl.jpg еще примеры Стиля Рококо: https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcT2cSkK3WpkvW0VXNj8jw3KKkUBGmMP7ZvCi8O1wabS5y1yJmLv
https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcRQxpBx-cc3bTFGF6b5UT65djEW59rMJealkJSa7B_JO8DhMBZ1ig
https://encrypted-tbn1.google.com/images?q=tbn:ANd9GcQT0P_YtHpZRmVzeDYnxjjAlurJC4w4e6w3QsJh-CANz5yD4b-Y
https://encrypted-tbn3.google.com/images?q=tbn:ANd9GcStOoqYbfSD-TE8Mj8whMCSI2jSKxsYy-Xe-gGJGhHg6_z0TXUR
Сможете сделать это?
Укажите вашу цену и сроки!
Размеры укажу позже.
И примеры если можно в личное сообщение
Спасибо за внимание!
Очень рассчитываю на вас!!!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Здравствуйте уважаемые художники. Скажу сразу, проект не мой, просто попросили посодействовать. Очень приветствуется работа на безвозмездной основе, благодарное письмо гарантируют. Если же меценатов нет, наверно оплачу из своего кармана. ...Завершен13 лет назад
- $100
Логотип для проекта vin.ee Вид деятельности: Сбор и предоставление информации об автомобилях по vin коду. Описание бизнеса: Вся деятельность проекта проводится на сайте. Посетитель вводит искомый vin ...Логотипы и Знаки21 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно создать логотип для сайта http://systema-trading.ru. Цвета и форму лучше взять с логотипа http://bashneft.ru, но нужно что-то еще придумать чтобы не было один в одинЗавершен13 лет назад
- $150
нужен логотип, его версии, визитка - это первый этап фирменный стиль и основные виды POS - это второй этап.Завершен13 лет назад
- $100
Необходимо разработать логотип сайта международного конкурса фотографии. Ежегодный международный конкурс фотографии, премия «Золотая камера». Логотип будет использоваться на сайте фотопремии, визитках, папках, брендированных вещах и т.д. Логотип ...Логотипы и Знаки3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Необходимо создать эмблему сайта Fivе Star Car. Сайт по продаже дорогих автомашин и тюнингу.Ягуар, Ровер, Чтобы можно было сделать обьёмный знак и наклеивать на капот.Закрыт13 лет назад
- $10
Нужен background для группы www.facebook.com/victoria4you ------ Пример того что хотим видеть: http://www.facebook.com/wildberries.ru Нужна картинка в стиле сайта victoria4you.ru Картинка-логотип которая в квадратике приблизительно такая же как в группе-примере, только на заднем ...Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $5
Необходимо разработать логотип для тематической интернет-радиостанции. Задача не сложная. Цена 150 рублей максимум.Логотипы и Знаки6 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать логотип интернет-магазина >. Кандидата выберу исходя из цены/отзывовЛоготипы и Знаки31 заявкаЗакрыт13 лет назад