Стильный лого для мобильного приложения

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен19 заявок240 просмотров

Доброго времени суток.

Необходимо разработать стильный логотип для мобильного приложения.

Первые варианты предоставить уже к утру понедельника,если получится раньше приветствуюется !

Работаем до полного утверждением заказчиком,это важно !!!

Выбираю по портфолио и отзывам!

10 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
10 лет назад
$50
4 дня
Все на высшем уровне !
Отлично поработали! Иван человек слова и человек дела, отличная коммуникация, постановка задачи и быстрое утверждение. С оплатой все в порядке. Спасибо!

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 часов назад
10 лет назад

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