TIO Clinik ТИО Клиника

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт16 заявок123 просмотра

Создать логотип для стоматологической клиники

Цвета насыщенно темно-синий,салатовый

В логотипе зуб-имплант

Создание логотипов
5 месяцев назад
guest_1733327379933
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

sergey56orsk
Сергей 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
$10
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Азизбек
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Инесса
 
23 года
5 месяцев в сервисе
Была
7 дней назад
5 месяцев назад
Никита
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
sergey56orsk
Сергей 
24 года
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Азиза
 
26 лет
5 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
5 месяцев назад
Шушан
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Егор
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Назар
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Владими
 
29 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Даниил
 
20 лет
9 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Людмила
 
23 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Денис
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 отзыва
5 месяцев назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
61 отзыв
5 месяцев назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
5 месяцев назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Анастасия
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
26 минут назад
71 отзыв
5 месяцев назад
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Дмитрий
 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 минут назад
60 отзывов
5 месяцев назад