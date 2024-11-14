Требуется дизайнер для создания логотипа и обложки группы в ВК

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Закрыт5 заявок31 просмотр

Всем привет!

Нужен дизайнер для создания логотипа и обложки группы в ВК.

Бюджет: по договоренности.

ВКонтактеДизайн обложекСоздание логотипов
6 месяцев назад
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