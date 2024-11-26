Требуется дизайнер для создания логотипов

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Закрыт6 заявок17 просмотров

Ищу дизайнера, нужно создание логотипов.

Требования: опыт в создании логотипов, портфолио с примерами работ.

Бюджет: по договоренности.

Создание логотипов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Евгений
 
16 лет
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Дина
 
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Анастасия
 
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