Требуется нанести логотипы на футболку для последующей печати. Необходимо creatively обыграть предоставленные логотипы, чтобы создать привлекательный дизайн для футболок. Убедитесь, что результаты подходят для печати.
Требуется дизайнер для создания логотипов
Ищу дизайнера, нужно создание логотипов.
Требования: опыт в создании логотипов, портфолио с примерами работ.
Бюджет: по договоренности.
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