Требуется логотип для туристической компании

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт25 заявок246 просмотров

Компания планирует заниматься приемом туристов из Европы и Америки. Задумка логотипа следующая: на фоне разведенного моста СПб виден храм Василия блаженного в Москве

8 лет назад
maxbahteev
Максим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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