Требуется логотип по тематике шиномонтаж

# 1 — $ 110

Компания Балонник занимается продажей шин и дисков, а также оказывает все шиномонтажные работы. Выдает франшизу.

Требуется разработать логотип, который можно будет использовать на Сайте, визитках, документах, конвертах, на одежде шиномонтажников, персонал компании, банеры, щиты и т.д.

Идея логотипа такая:

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Логотип состоит из картинки и слова. Картинка - это сказочный персонаж в форме балонного ключа (инструмент для замены колеса - снять/одеть), который пригласительной форме показывает рукой на надпись - Балонник.Ком (Психология призыва). Надпись можно на латинице - Balonnik.com Пример приведен эскизом в Приложении

Фирменные цвета - фон белый; синий, салатовый (или предложите свою комбинацию)

Приветствуется:

1) если логотип разработан с пояснением (почему так сделано и что это ассоциирует)

2) "КреатиФФ" - важное требование заказчика