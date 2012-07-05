Требуется логотип по тематике шиномонтаж

$110
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен17 заявок2073 просмотра
#1$110

Компания Балонник занимается продажей шин и дисков, а также оказывает все шиномонтажные работы. Выдает франшизу.

Требуется разработать логотип, который можно будет использовать на Сайте, визитках, документах, конвертах, на одежде шиномонтажников, персонал компании, банеры, щиты и т.д.

Идея логотипа такая:

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Логотип состоит из картинки и слова. Картинка - это сказочный персонаж в форме балонного ключа (инструмент для замены колеса - снять/одеть), который пригласительной форме показывает рукой на надпись - Балонник.Ком (Психология призыва). Надпись можно на латинице - Balonnik.com Пример приведен эскизом в Приложении

Фирменные цвета - фон белый; синий, салатовый (или предложите свою комбинацию)

Приветствуется:

1) если логотип разработан с пояснением (почему так сделано и что это ассоциирует)

2) "КреатиФФ" - важное требование заказчика

13 лет назад
flaris
Фларис 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

anna_surmach
Анна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
#1
Поздравляем с победой на конкурсе. Прекрасная работа. Очень приятно с вами работать. Быстро понимаете и четко выполняете задания. Довольны вами! С уважением, рекламное агентство Фларис и партнеры
Понимающий, терпеливый заказчик, знающий чего он хочет. Приятное, продуктивное сотрудничество. Спасибо!

Заявки фрилансеров

anna_surmach
Анна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
#1