Требуется создать логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка164 просмотра
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разработка логотипа для сайта об отзывах

Логотип для сайта
11 лет назад
BMaxim
Максим 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
18 дней назад
11 лет назад
$100
1 день
Заказывал у Светланы логотип для сайта, сделала 4 варианта для выбора, все очень понравилось, справилась с задачей на 5+. Очень приятно работать с такими исполнителями. Рекомендую всем кому важно качество и быстрота исполнения.
Максим, спасибо за работу! Исключительно положительное впечатление от сотрудничества с вами!
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