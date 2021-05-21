Церковь Христианское Будущее

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт7 заявок936 просмотров

Добрый день! Предлагаю поучаствовать в создании международного проекта.

Задача: сделать доступным любые формы выражения идеи объединения свободы, добра, любви и света.

Вы можете предложить абсолютно любые варианты логотипа.

Ваша фантазия позволит воплотить его в жизнь!

4 года назад
worldvsmoney
Виталий 
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