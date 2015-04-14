Нужно разработать логотип в форме круга. Больших «наворотов» не требуется. Превратить в логотип название проекта. Нужны формат: png, jpg, tiff. Варианты: в цвете и черно-белый.
Векторный файл в цветовой системе CMYK для печати логотипов
Добрый день.
Нужно срочно сделать векторные файлы в цветовой системе CMYK для печати логотипов.
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