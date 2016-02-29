Viendo

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка120 просмотров

Добрый день.

Хотелось бы поработать с Вами по созданию логотипа для компании Viendo. Вид деятельности данной компании: IT технологии, GPS навигация, реклама.

Интересует мин. 4 принципиально разных варианта.

9 лет назад
yaremenko_t
39 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$60
4 дня
Понравилось работать, выполняет свою работу со знанием дела и в удовольствие. Улавливает ход мыслей заказчика и учитывает все предпочтения. Оперативность выполнения и качество работы на высшем уровне. Довольна выполненой работой в полном объеме.
Сотрудничество с Татьяной прошло успешно. Порядочный и целеустремленный заказчик. Своевременная оплата и коммуникабельность на высоте. Благодарю за интересный проект и рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

GETLOGO
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад