Сайт по покупке квартиры самостоятельно: придумать концепцию логотипа и нарисовать в разных масштабах. Логотип должен содержать название проекта и эмблему либо без эмблемы. Обязательно указывайте стоимость работы и примеры концепции.
Выездные путешествия и тренинги
Проект предусматривает программу выездных тренингов и путешествий для родителей с детьми.
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