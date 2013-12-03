Выездные путешествия и тренинги

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка145 просмотров

Проект предусматривает программу выездных тренингов и путешествий для родителей с детьми.

11 лет назад
Laperla
48 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$100
3 дня
Оцениваю работу наивысшим баллом, качество во всем: в ведении переговоров, сроках и скорости исполнения(часто работа выполнялась раньше, чем договаривались), понимании требований заказчика. Было предложено большее количество вариантов логотипа, все были очень интересные и отвечающие концепции и задаче, даже было сложно выбрать:) Также и с фирменным стилем: больше вариантов, чем ожидала, стильные, полностью отражающие содержание проекта. Ну и наконец, с Ольгой просто приятно общаться, советоваться и можно довериться :) Оля,спасибо еще раз и до встречи в новых проектах и заказах!
Очень интересный проект, работать над которым было очень приятно. Наталья замечательный, надежный заказчик - знает чего хочет, всегда на связи, быстрая оплата. Буду очень рада, если продолжим сотрудничество!

Заявки фрилансеров

amina-v
Ольга 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад

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