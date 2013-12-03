Выездные путешествия и тренинги

Оцениваю работу наивысшим баллом, качество во всем: в ведении переговоров, сроках и скорости исполнения(часто работа выполнялась раньше, чем договаривались), понимании требований заказчика. Было предложено большее количество вариантов логотипа, все были очень интересные и отвечающие концепции и задаче, даже было сложно выбрать:) Также и с фирменным стилем: больше вариантов, чем ожидала, стильные, полностью отражающие содержание проекта. Ну и наконец, с Ольгой просто приятно общаться, советоваться и можно довериться :) Оля,спасибо еще раз и до встречи в новых проектах и заказах!