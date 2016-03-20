Заказ логотипа

Добрый день,

Я бы хотел заказать разработку логотипа торговой марки " DoctorTito "

Эта торговая марка объединяет линейку продуктов для здорового питания на основе зерновых, высокой ценовой категории

Логотип состоит из персонажа,окружающего фона и надписи" DoctorTito "

Персонаж , это мужчина средних лет, здорового вида, который ассоциируется с человеком, который рекомендует здоровое питание, но не похож на инструктора спорт зала!возможно персонаж начала 20 века

Окружающий фон: зерновые, обыгранный Швейцарский герб( белый крест на красном фоне), горный или полевой пейзаж

В дальнейшем логотип будет использоваться на упаковках, как торговая марка

Фон упаковки будет зависеть от цветовой гаммы логотипа

Готов ответить на все Ваши вопросы

С уважением ,Юрий