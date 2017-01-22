Заказ логотипа для компании.

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт17 заявок262 просмотра

Клининговой компании Енот, нужно разработать логотоип, на нем должен быть изображен рисованный , добрый, трудящийся енот с шваброй и тряпкой. Пример Енота прикрепляю. Жду Ваши предложения.

8 лет назад
guest_14852452200114
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

makarosh
Анна 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$15
3 дня

Заявки фрилансеров

makarosh
Анна 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад