Зробити лого для рієлторського агенства

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок494 просмотра

треба профі для створення лого

3 года назад
kozhanoff
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$150
7 дней
Супер! По лого працюю лише із Антоном! 99% попадання в ТЗ. Зразу, майже немає доробок! Рекомендую!
Дякую Олексію за надану можливість знову по співпрацювати. як завжди все на висоті

Заявки фрилансеров

Елена
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
144 отзыва
3 года назад
Дарина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Юлія
 
39 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Евгений
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов
3 года назад
Ботиржон
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
333 отзыва
3 года назад
Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
16 минут назад
200 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Софья
 
75 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
64 отзыва
3 года назад
Татьяна
 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
36 отзывов
3 года назад
Светлана
 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
22 дня назад
455 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Логотип для компании

    Необходимо разработать логотип для фирменного мерча компании в виде круглой эмблемы, выполненной в стиле футбольных клубов. Логотип должен быть ярким и запоминающимся, отражать дух и стиль компании.

    Логотипы и Знаки25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн логотипа

    Требуется разработка логотипа в стиле футбольных клубов для фирменного мерча компании. Имеется существующий логотип, на основе которого нужно создать новый дизайн. Уделите внимание стилистике и элементам, характерным для футбольных клубов.

    Логотипы и Знаки22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать логотип.

    Требуется доработка логотипа, созданного на Conva, с улучшением композиции и качества графики. Логотип будет использоваться на сайте, в имейл-рассылках и других материалах. Необходимы различные размеры для интеграции в разные форматы. Ожидается профессиональный подход к завершению дизайна.

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать логотип для сервиса подбора финансовых предложений

    Требуется разработать уникальный логотип для сервиса подбора финансовых предложений. Логотип должен отражать суть сервиса и быть запоминающимся. Ожидается креативный подход и качественное исполнение.

    Логотипы и Знаки26 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Готовый логотип перенести в вектор

    Необходимо перенести готовый логотип в векторный формат, создавая корловский файл для дальнейшего использования. Требуется внимание к деталям и соблюдение оригинального дизайна логотипа.

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Перерисовать логотип

    $10

    Необходимо перерисовать существующий логотип в электронном виде, обеспечив векторный формат. Логотип должен быть легким и состоять из простых линий. Подходите к задаче с учетом чистоты и четкости деталей.

    Логотипы и Знаки53 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Анимированные стикеры для Инстаграм

    Требуется разработать анимированные стикеры для Instagram с использованием логотипа компании. Стикеры должны быть выполнены с нуля согласно предоставленному ТЗ. Ожидается оригинальный и креативный подход в дизайне.

    Логотипы и Знаки3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для агрегатора финансовых услуг

    $10

    Требуется разработать логотип для агрегатора финансовых услуг в векторном формате. Логотип должен быть монохромным с инверсией, а также необходимо создать фавикон. Оплата производится по факту выполнения работы.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Лого "mr.kelma"

    Требуется разработка стерилизованного логотипа MR.KELMA, включающего элементы ракеты и фон с очертаниями планеты. Образец представлен в скриншоте.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад