Аналитик рынка

  1. Биржа фриланса
  2. Маркетинговый анализ
Открыт4 заявки16 просмотров

Здравствуйте! Мне нужен ответственный, с аналитическим складом ума человек. Есть определенный проект в котором нужен аналитик рынка, подробности будут откликнувшемуся ( так удобнее).

Анализ рынкаАнализ трафика
25 дней назад
Иван
 
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14 часов назад
24 дня назад