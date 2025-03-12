Требуется осуществить рассылку приглашений на мероприятие в WhatsApp для 3000 контактов. Необходимо предварительно проверить базу на наличие WhatsApp. Бюджет 9000 рублей.
Аналитик рынка
Здравствуйте! Мне нужен ответственный, с аналитическим складом ума человек. Есть определенный проект в котором нужен аналитик рынка, подробности будут откликнувшемуся ( так удобнее).
Заявки фрилансеров
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