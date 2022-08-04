Требуется провести маркетинговый анализ и составить список из 20+ работающих и проверенных криптомиксеров. Необходимо заполнить таблицу, предоставленную по ссылке, и вернуть готовую ссылку на документ. Исполнитель должен обладать знаниями в этой области и уметь самостоятельно находить информацию.
Эксперт в сфере маркетинга.
Полное сопровождение проекта.
Ниша-Инвестиции-крипторынок.
Личный телеграмм канал 13к подписчиков,нужно мотизировать ЦА.
Создать инфоповод,вовлечь аудиторию,контент план и т.д.
Заявки фрилансеров
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