Исследовать аудиторию, прописать рекламу

Необходимо провести исследование аудитории (опросить нас, и провести самостоятельное изучение рынка), сегментировать аудиторию на отдельные группы. Под каждую группу для наполнения посадочной страницы прописать заголовки, информационный текст, призыв к действию.

Сам процесс вижу в два этапа:

- исследование рынка, сегментирование аудитории

- создание контента под каждую аудиторию

В дальнейшем заинтересован в маркетинговой поддержке рекламной кампании (оценка эффективности)