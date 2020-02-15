Исследовать аудиторию, прописать рекламу

У кого есть аккаунт в Spywords? Нужна выгрузка 2 сайтов из Spywords - 22 тыс и 32 тыс запросов.
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Необходимо провести исследование аудитории (опросить нас, и провести самостоятельное изучение рынка), сегментировать аудиторию на отдельные группы. Под каждую группу для наполнения посадочной страницы прописать заголовки, информационный текст, призыв к действию.
Сам процесс вижу в два этапа:
- исследование рынка, сегментирование аудитории
- создание контента под каждую аудиторию
В дальнейшем заинтересован в маркетинговой поддержке рекламной кампании (оценка эффективности)
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