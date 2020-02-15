Исследовать аудиторию, прописать рекламу

Маркетинговый анализЗакрыт2 заявки210 просмотров
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Необходимо провести исследование аудитории (опросить нас, и провести самостоятельное изучение рынка), сегментировать аудиторию на отдельные группы. Под каждую группу для наполнения посадочной страницы прописать заголовки, информационный текст, призыв к действию.

Сам процесс вижу в два этапа:

- исследование рынка, сегментирование аудитории

- создание контента под каждую аудиторию

В дальнейшем заинтересован в маркетинговой поддержке рекламной кампании (оценка эффективности)

4 года назад
itrace
Иван 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
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